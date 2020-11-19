محافظ الإسكندرية يشهد حملة إزالة مكبرة لتعديات على مساحة ٢٠ فدان في عبد القادر (صور)

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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حملة إزالة مكبرة لتعديات على مساحة ٢٠ فدان أراضي أملاك الدولة بمنطقة عبد القادر غرب الإسكندرية، بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء حسام الشيخ رئيس حى العامرية أول.



وأكد محافظ إسكندرية على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة وممتلكاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة، وكذا واضعي اليد الذين لم يتقدمو لتقنين أوضاع الأراضي، ومن يرغب ولديه الجدية في تقنين وضعه يتقدم بأوراقه للحي لعدم تعرضه للمسائلة القانونية.



وحذر الشريف من تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مشددا على إزالة أية مخالفات على أراضي أملاك الدولة في المهد لإعادة الانضباط للشارع السكندرى، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضى، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعديين وتحمل المخالف كافة نفقات الإزالة.