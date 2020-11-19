المنيا يفوز علي ناصر الفكرية استعدادا للموسم الكروي الجديد

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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حقق المنيا الفوز على فريق ناصر الفكرية، بثلاثه أهداف لهدف، في المباراه الودية التي جمعتهما علي ملعب نادي المنيا الرياضي، وذلك ضمن استعداد الفريقين للموسم الكروي الجديد.

افتتح اهداف الفريق المنياوي اللاعب حسام حسن، من ركله جزاء، في الشوط الثاني في الدقيقة 15، قبل أن يعزز نفس اللاعب بهدف ثاني في مرمي الفريق الضيف، ثم أحرز اللاعب محمد عبدالمحسن، الهدف الثالث للفريق من تسديدة قوية، قبل أن يقلص الضيوف الفارق، باحراز هدف لهم، لتنتهي المباراه بفوز المنيا بثلاثه اهداف لهدف.

ويذكر أن نادي المنيا، سيلاقي فريق نادي ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب نادي المنيا ، عصر الجمعة،ـ ضمن استعداد الفريقين أيضا للموسم الكروي الجديد.

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