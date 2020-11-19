كل سنة وأنتم من مصادر الطمائنينة.. أصالة تهنئ أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما

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حرصت المطربة أصالة على تهنئة الفنانة منى ذكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهم ، ونشرت أصالة صورة للثنائي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ووجهت أصالة صورة لهما وكتبت : فى ناس مسئولة عن سعادة ناس وبيحملوا هالأمانة وبيوفوا وعدهم لبعض الناس ، كل سنة وأنتوا مصدر من مصادر الأمانة والطمائنينة لبعض ولنا ، الله يحفظكم ويخليكم أحلى وأطيب اتنين ، العمر كله بالصحة والسعادة والنجاح.



يذكر أن الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلان اليوم بعيد ميلادهم وهم يعتبران من أبرز ثنائي الوسط الفني الذي أحبهم الجماهير العريقة، فاحتفلت الفنانة منى زكي بعيد ميلادها الـ44، حيث إنها من مواليد مدينة القاهرة في اليوم الموافق 18 نوفمبر من عام 1976، وشهد اليوم نفسه احتفال زوجها الفنان أحمد حلمي بعيد ميلاده الـ5

