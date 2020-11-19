تراجع كبير فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الذهب بشكل قوي خلال التعاملات اليوم الخميس، مع التطورات الإيجابية بشأن علاج كورونا، مع إعلان شركة "فايزر" أن التجارب النهائية أظهرت فاعلية بنحو 95 بالمائة للقاحها المحتمل للفيروس.

كما أن النتائج الأولية بشأن لقاح جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" أظهرت استجابة مناعية متماثلة بين كبار السن والشباب.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأول مرة في 5 أسابيع.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.1 بالمائة، ليصل مستوى 1853.40 دولار للأوقية، خاسراً 20.40 دولار.

وبحلول الساعة 1:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة عند مستوى 1859.46 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند 92.60.

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