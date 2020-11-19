عاجل .. سعر جرام الذهب يخسر 10 جنيه في تعاملات اليوم الخميس
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:50 م
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الذهب في مصر انخفاضات جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس مع تراجع سعر الذهب العالمي إلى أدنى مستوياته في أسبوع.
وخسر جرام الذهب في تعاملات اليوم نحو 10 جنيه في الجرام ليسجل عيار 21 تراجع اليوم إلى 810 جنيهات مقابل 820 جنيهًا، أمس.وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 694 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 926 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6480 جنيهًا.
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