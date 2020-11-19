فريق mtm يواجه الدقاق بـ"قبل ما مشي"

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أطلق فريق mtm أحدث كليباته الغنائية "قبل مامشي" مساء أمس الأربعاء على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بمشاركة هاني الدقاق عضو فريق مسار إجباري، وهي من كلمات وألحان تاكي، وتوزيع فارا، أما الكليب فهو من إخراج أحمد البنداري. 


وتتولى شركة "شبكة" الرائدة في مجال التوزيع الرقمي، التوزيع الديجيتال لها على جميع المنصات الرقمية.


كان طرح فريق mtm في شهر يناير الماضي آخر ألبوماته الغنايئة "أرجوك ما تفصلنيش"، وضم الألبوم 8 أغنيات طرحت جميعها على القناة الرسمية على اليوتيوب، بطريقة "ليريكال".

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