فريق mtm يواجه الدقاق بـ"قبل ما مشي"

أطلق فريق mtm أحدث كليباته الغنائية "قبل مامشي" مساء أمس الأربعاء على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بمشاركة هاني الدقاق عضو فريق مسار إجباري، وهي من كلمات وألحان تاكي، وتوزيع فارا، أما الكليب فهو من إخراج أحمد البنداري.









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كان طرح فريق mtm في شهر يناير الماضي آخر ألبوماته الغنايئة "أرجوك ما تفصلنيش"، وضم الألبوم 8 أغنيات طرحت جميعها على القناة الرسمية على اليوتيوب، بطريقة "ليريكال".



