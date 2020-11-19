أسر ياسين وشريف منير فى زيارة لمتحف القوات الجوية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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حرصت مجموعة من الفنانين ومنهم  اسر ياسين وشريف منير ومحمود عبد المغنى وكريم فهمى واحمد حاتم على القيام بزيارة لمتحف القوات الجوية  وذلك بالتزامن مع احتفالات  نصر اكتوبر المجيد وعيد القوات الجوية المصرية ومرور 88 عام على نشأتها حيث قام مدير المتحف باستقبال  الضيوف من الفنانين مع التزامهم  باتباع كافة الاجراءات الاحترازية التى قررتها الدولة للوقاية من الاصابة بفيروس" كورونا".


وصاحب الفنانين  اثناء جولتهم عدد من المشرفين من داخل المتحف لتقدم شرح تفصيلى ووافى عن معالم المكان وتاريخ نشات القوات الجوية وكيفية تطور تقنيات الطيران المصري فى الماضى والحاضر وقاموا بعمل جولة لفناء العرض المكشوف الذى يوجد به عدد من الطائرات الحقيقية الحربية كما شاهدوا ايضا  افلام تسجيلية قصيرة تجسد انتصارات اكتوبر المجيد .


واكد الفنانين خلال زيارتهم انها الاولى لهم وانه شعروا بالفخر والاعتزاز من خلال وجودهم فى هذا المكان العريق الذى استفادوا منه  بمعلومات قيمة عن التاريخ الحافل للابطال القوات المسلحة وعرفوا الكثير عن خلفية تاريخ نشاة القوات الجوية.


وفى نهاية الزيارة حرص كل الفنانين على التقاط  عدد من الصورة التذكارية لهم وسط الطائرات العسكرية  داخل المتحف كنوع من الفخر بتوثيقهم للحدث التاريخى الذى تواجده فيه ومدى استفادتهم  بمعلومات عن تاريخ بطولات القوات الجوية المصرية التى تصنع المعجزات ، كما بادر عدد من زوار المتحف من الجمهور اللذين تواجدوا مع اطفالهم فى زيارة لنفس المكان بتصوير ابنائهم الصغار مع الفنانين  الذىن احبوا ادوارهم الفنية  فى  الاعمال الوطنية التى قدموها.

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