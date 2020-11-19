1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الخميس، 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وحالتي وفاة، وشفاء 932 حالة.

 

 

وأعلنت السلطات الصحية الإماراتية، أن إجمالي الإصابات في البلاد، وصل إلى 155 ألفا و254، و544 حالة وفاة، وشفاء 146 ألفا و469.

 

وفي وقت سابق، رصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 145،599 حالة.


وأصدرت وزارة الصحة الإماراتية، بيانًا أعلنت فيه عن وفاة مصابين اثنين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 520 حالة.

 

وأكدت الصحة الإماراتية، شفاء 741 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 140.442 حالة.

 

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