الكشف عن حكم قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

أعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس عن حكم مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد المقرر لها السبت القادم لحساب مباريات الجولة العاشرة من بطولة الليجا الإسبانية.









وقال الحساب الرسمي لليجا عبر تويتر أن اللقاء سيديره تحكيمياً الحكم الدولي خوسيه لويس مونيويرا مونتيرو ويساعده ريكاردو دي بورجوس كحكم لتقنية الفيديو.









وسبق وأن أدار مونتيرو تسعة مباريات لبرشلونة في وقت سابق نجح البلوجرانا في أن يحقق الفوز خلال ثمانية مباريات وتعرض لتعادل وحيد.



