السعودية : تخصص استثمارات تزيد عن 20 مليار ريال لمشاريع الذكاء الاصطناعي

كشفت الممملكة العربية السعودية أنه وضعت خطة استثمارية لإنفاق استثمارات تزيد قيمتها عن 20 مليار ريال، في مشاريع الذكاء الصناعي بحلول 2030

وقال الدكتور عبد الله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء ، في بيان، إن روية 2030، تستهدف استحداث 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة تتعلق بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتدريب 40 في المئة من القوى العاملة المعنية على البيانات والذكاء الاصطناعي، ليكون لدينا في النهاية أكثر من 20 ألف متخصص في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف، الغامدي، إن وباء "كورونا" أدى بالتأكيد إلى زيادة الحاجة إلى سرعة التحول الرقمي والتعاون الدولي لسد الفجوة الرقمية بين الدول، مشيرا إلى تطلع المملكة إلى مواصلة العمل مع مجموعة العشرين والمنظمات الدولية والدول الأخرى لإطلاق العنان للإمكانات الرقمية للجميع