مجدي كامل ينعى فايق عزب

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان فايق عزب، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وسيتم دفنه فى مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية بعد صلاة الظهر.


وحرص النجم مجدي كامل، على نعيه وتوديعه بكلمات مؤثرة وكتب : إن لله وإنا إليه راجعون ، الفنان فايق عزب فى ذمة الله ، البقاء لله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة. 


وكان الفنان فايق عزب قد أجرى مؤخرًا عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في توقف حركة يده ورجله، وبعد إجراء العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وتبين أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.


وكانت آخر أعمال الفنان فايق عزب الدرامية مسلسل"الضاهر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر زايد، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر عبدالمنعم، بطولة محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبدالمنعم، فريال يوسف.

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