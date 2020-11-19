ندى موسى تبهر جمهورها بأحدث إطلالة لها

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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تحرص الفنانة ندى موسى، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.


شاركت الفنانة ندى موسى، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها.


و ظهرت ندى في الصورة بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على فستان ذهبي اللون كات، وحازت إطلالتها على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن ندى موسى، تشارك فى مسلسل "الوجه الآخر" الذى يعد ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

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