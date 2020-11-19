مدرب حراس الأولمبي ينصح حارس الزمالك بالرحيل

نصح أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب المصري الأوليمبي محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك بالرحيل على سبيل الإعارة.









وقال عبد الكريم في تصريحات إذاعية عبر أثير أون سبورت: " الزمالك يمتلك ثلاثة حراس مرمى كبار لذلك أرغب في رحيل محمد صبحي الحارس الشاب من أجل إكتساب المزيد من الخبرات".









وواصل:" القرار في يد إدارة نادي الزمالك وأعلم أن محمد صبحي يمتلك عدد من العروض المحلية في مسابقة الدوري للحصول على خدماته خاصةً أن المشاركة الأساسية تضمن له التجهيز لأولمبياد طوكيو".



