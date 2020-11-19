مدرب حراس الأولمبي ينصح حارس الزمالك بالرحيل

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نصح أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب المصري الأوليمبي محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك بالرحيل على سبيل الإعارة.


وقال عبد الكريم في تصريحات إذاعية عبر أثير أون سبورت: " الزمالك يمتلك ثلاثة حراس مرمى كبار لذلك أرغب في رحيل محمد صبحي الحارس الشاب من أجل إكتساب المزيد من الخبرات".


وواصل:" القرار في يد إدارة نادي الزمالك وأعلم أن محمد صبحي يمتلك عدد من العروض المحلية في مسابقة الدوري للحصول على خدماته خاصةً أن المشاركة الأساسية تضمن له التجهيز لأولمبياد طوكيو".

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