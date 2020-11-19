تامر حبيب: "يسرا الحب كله"

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
نشر السيناريست تامر حبيب، صورة جديدة عبر صفحته الشخصية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .


وكانت الصورة للفنانة يسرا، وعلق تامر على الصورة قائلاً :"الحب كله" ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات".



قدم السيناريست تامر حبيب مؤخرًا مسلسل" لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة دينا الشربينى، أحمد داوود، محمود قابيل، أحمد صفوت، رجاء الجداوي.


قصة مسلسل "لعبة النسيان"

ينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان".

فريق عمل "لعبة النسيان"

مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.
تامر حبيب: "يسرا الحب كله"
تامر حبيب: "يسرا الحب كله"

أخبار تهمك

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

الحبس سنتين لرئيس مجلس إدارة دار ايتام تحرش بـ 14 فتاه

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يحقق في الفضيحة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

مدرب حراس الأولمبي ينصح حارس الزمالك بالرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

مستقبل كومان مع برشلونة على المحك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رد فعل موسيماني على تألق نجوم الأهلي مع المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أستراليا تعترف بالتورط في قتل 39 أفغانيا

منذ حوالي 13 ساعة

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:38 م

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

02:29 م

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

12:44 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

08:58 م

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

01:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»