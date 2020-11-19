تامر حبيب: "يسرا الحب كله"





وكانت الصورة للفنانة يسرا، وعلق تامر على الصورة قائلاً :"الحب كله" ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات".







قدم السيناريست تامر حبيب مؤخرًا مسلسل" لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة دينا الشربينى، أحمد داوود، محمود قابيل، أحمد صفوت، رجاء الجداوي.





قصة مسلسل "لعبة النسيان"



ينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان".



فريق عمل "لعبة النسيان"



مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.



نشر السيناريست تامر حبيب، صورة جديدة عبر صفحته الشخصية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .