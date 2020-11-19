" دومينيك" سموحة في صفوف الحمام المطروحي رسميا

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نجح مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي بقيادة عدلي رسلان في التعاقد مع شريف محمد" دومينيك" لاعب سموحة لتدعيم خط هجوم الفريق إستعدادا للموسم الجديد.



جاء التوقيع في حضور نور رسلان نائب رئيس النادي، وعبد المولى مهني مدير الكرة، وعماد عبد المولى مهني المدير الإداري.



وأعلن الفريق المطروحي قبل إنضمام " دومينيك " التعاقد مع تسعة لاعبين وهم: علي حسين مدافع نادي النجوم ، والتعاقد مع أكثم سمير لاعب وسط بلدية المحلة ، والتعاقد مع عماد حماد لاعب وسط كوم حمادة ، وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي، وخالد الشيخ لاعب الأوليمبي، وأسامة رجب لاعب سوهاج، وأيمن شعبان لاعب قنا، وأوكا حارس بني سويف.



ويسعي الفريق المطروحي للتعاقد مع عدد من الصفقات المميزة خلال الفترة القادمة نظرا لصعوبة المنافسة في المجموعة الثالثة للموسم الجديد.