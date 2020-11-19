الخميس.. افتتاح مسرحية "لحظة حب" على قاعة صلاح جاهين بالبالون

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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ضمن برنامج فعاليات وأنشطة قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يفتتح البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، العرض المسرحي "لحظة حب"، يوم الخميس ٢٦ نوفمبر الجارى، على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بالعجوزة. 


المسرحية من إنتاج البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، وهى من العروض الرومانسية تى تناقش إشكالية الحب على كافة مستوياته وبشتى صوره، من خلال الصراع بين شاعر وفنانة تشكيلية فى جو من دفء المشاعر والأحاسيس المتدفقة .

ويجرى مخرج العرض الفنان ياسر صادق، حاليا بروفات مكثفة للمسرحية مع أبطال العرض الفنان بهاء ثروت والفنانة لمياء كرم، ديكور حمدى عطية، ملابس رباب البرنس، ألحان أحمد محيى، استعراضات كريمة بدير، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرج منفذ محمد حسين، تأليف محمد الصواف .

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