الخميس.. افتتاح مسرحية "لحظة حب" على قاعة صلاح جاهين بالبالون





ضمن برنامج فعاليات وأنشطة قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يفتتح البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، العرض المسرحي "لحظة حب"، يوم الخميس ٢٦ نوفمبر الجارى، على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بالعجوزة.









المسرحية من إنتاج البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، وهى من العروض الرومانسية تى تناقش إشكالية الحب على كافة مستوياته وبشتى صوره، من خلال الصراع بين شاعر وفنانة تشكيلية فى جو من دفء المشاعر والأحاسيس المتدفقة .



