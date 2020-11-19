وزير الرياضة يتابع استعدادات إقامة نهائي بطولة إفريقيا بإستاد القاهرة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بإقامة نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا، والذي يجمع فريقي الأهلى والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة الدولي في ختام أكبر بطولة لكرة القدم على مستوى القارة الإفريقية في منافسات الأندية.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الأمور تسير بشكل أكثر من ممتاز على كافة الأصعدة التنظيمية للمباراة، ويتم متابعة جميع الملفات حتى تخرج المباراة بالشكل الذى يليق بمكانة مصر وقدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية الكبري، مبيناً أنه جارى التنسيق مع الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

 

ودعا الدكتور أشرف صبحي الجماهير المصرية بمؤازرة وتشجيع فريقهم في المباراة، وإعلاء الروح الرياضية، وعدم الخروج عن النص، والبعد عن التعصب الكروي، فالفائز في النهاية سيكون فريقاً مصرياً، مشيراً أن ملف حضور الجماهير للمباراة يوم 27 نوفمبر جاري مناقشته مع الجهات المعنية وما زال القرار الرسمي لم يحسم بعد، وفى حالة السماح بحضور الجماهير سيتم الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية.

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