صندوق "تحيا مصر" يدخل موسوعة جينيس بأكبر حملة للتبرع بالمواد الغذائية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارة، مقطع فيديو يستعرض لحظة إعلان دخول صندوق تحيا مصر موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بأكبر حملة للتبرع بالمواد الغذائية في العالم.





وأطلقت أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تجول رئيس الوزراء أمام الشاحنات والسيارات المبردة، لتوزع على كل محافظات الجمهورية.





وأشاد رئيس الوزراء بحجم القافلة قائلا: "حاجة جميلة وتفرح".



