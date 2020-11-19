صندوق "تحيا مصر" يدخل موسوعة جينيس بأكبر حملة للتبرع بالمواد الغذائية
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:14 م
رقية جمال
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارة، مقطع فيديو يستعرض لحظة إعلان دخول صندوق تحيا مصر موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بأكبر حملة للتبرع بالمواد الغذائية في العالم.
وأطلقت أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تجول رئيس الوزراء أمام الشاحنات والسيارات المبردة، لتوزع على كل محافظات الجمهورية.
وأشاد رئيس الوزراء بحجم القافلة قائلا: "حاجة جميلة وتفرح".
وتضم القافلة 500 ألف قطعة ملابس وتحتوى على 473 تريلا وثلاجة، حيث تعد أكبر قافلة إنسانية في العالم، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
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