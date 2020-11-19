إيطاليا الأقرب لاستضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن إيطاليا الأقرب لإستضافة نصف نهائي ونهائي دوري الأمم الأوروبية المقرر لها أكتوبر 2021.









وتأهلت منتخبات إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا إلى الدور نصف النهائي بعد أن تصدر كلاً منهما مجموعته من التصفيات التي شهدت نديه كبيرة.









وقال موقع " فوتبول إيطاليا " أن قواعد المسابقة تضمن أن يكون البد المضيف إيطاليا بعد أن تأهل الأتزوري على رأس المجموعة الأولى لكن القرار النهائي سيكون يوم 3 ديسمبر القادم موعد إجراء القرعة التي ستكون بدون تصنيف.



