فلسطين تسجل 9 وفيات و1251 إصابة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الخميس، 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و912 حالة تعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشفت الصحة الفلسطينية، في تقريرها اليومي، أن حالات الوفاة سجلت لمواطن (90 عاما) من مخيم جنين، مواطنة (49 عاما) ومواطن (69 عاما) من نابلس، مواطنة من حلحول، ومواطن (64 عاما) من ترقوميا بمحافظة الخليل، مواطن (66 عاما) ومواطن (62 عاما) من قلقيلية، ومواطنين اثنين من قطاع غزة.

وتوزع الإصابات في المحافظات حسب التالي: الخليل (113)، نابلس (238)، بيت لحم (68)، قلقيلية (17)، رام الله والبيرة (90)، جنين (92)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (19)، طولكرم (34)، طوباس (37)، قطاع غزة (368)، ضواحي القدس (26)، مدينة القدس (141)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 5609 فحوصات.

أعلنت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم السبت، تسجيل 431 إصابة، 250 منهم في قطاع غزة، بالإضافة إلى وفاة واحدة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وكشفت الصحة الفلسطينية، أن 34 مصابا يتلقون العلاج "في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأشارت الصحة الفلسطينية، أن عدد الإصابات بوباء كورونا في البلاد بلغ منذ بداية تفشيه في شهر مارس الماضي 69612 إصابة، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، تعافى منها61471، فيما توفي 586 مصابا.

وأظهرت قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 69612 إصابة تعافى منها 61471 وتوفي 586.