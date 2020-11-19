بعد حفل مهرجان الموسيقى بالأوبرا.. حفل آخر لصابر الرباعي بمصر







وسيقدم صابر، في الحفل باقة كبير من أغانيه القديمة والحديثة أمام جميع الحاضرين.







جدير بالذكر أن صابر، أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا بدلر الأوبرا على هامش مهرجان الموسيقى العربية، وقدم صابر، أغنية جديدة خلال الحفل تحمل عنوان طول حياتي وهي من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، وألحان وليد سعد.



يستعد النجم صابر الرباعي، لإحياء حفل غنائي بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس وذلك مساء يوم25 من ديسمير المقبل.