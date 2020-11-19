هل يصاب الإنسان بفيروس كوررنا مرتين؟

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في ظل قدوم الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمخاوف الكبيرة جراء انتشار الإصابات، تكثر التساؤلات حول إمكانية إصابة الشخص مرتين بالفيروس.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الإصابة المتكررة بفيروس كورونا المستجد.



توجد إصابات بكورونا أكثر من مرة

أوضح الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، أنه تم تسجيل إصابة أشخاص بكورونا أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن الإصابة لا توفر مناعة دائمة من الإصابة بالفيروس، بل توفر مناعة مؤقتة.



لا توفر المناعة الحماية الكاملة

وتابع المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، أنه لا تمثل المناعة التي يحصل عليها الشخص في المرة الأولي الحماية الكاملة.



إجراءات وقائية

وشدد المنظري، على أنه لا بد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه فيروس كورونا المستجد، متابعًا؛ الفترة المقبلة ستكون صعبة وربما أقسى من الــ 9 شهور الماضية لجائحة كورونا.



وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أنه لا يوجد حتى الأن دليل علمي على تحور فيروس كورونا، بالرغم من بعض الاجتهادات الشخصية التى تشير إلى ذلك، منوها إلى أن الفيروس كائن حى ومن الوارد أن يعدل من نفسه.



وأوضحت أنه لا يوجد تأثير للحرارة على فيروس كورونا، وأنه لا يوجد تأثير مباشر لفصل الشتاء على فيروس كورونا، إلا أن سلوكيات الناس تتغير مقارنة بفصل الصيف، والإصابات قد تتزايد نتيجة لتزاحم الأشخاص في أماكن مغلقة ومزدحمة وغير جيدة التهوية.



وفيما يخص اللقاحات، أكدت أنه يوجد 4 لقاحات وصلت للمراحل النهائية، ولم يتم تسجيل لقاح نهائى لكورونا ولم تخطرنا كوفاكس بأي تسجيل للقاحات تتعلق بكورونا حتى الآن.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.