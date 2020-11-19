أول تعليق من وزير النفط الأماراتي عن انحساب بلاده من اتفاق خفض الإنتاج

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:32 م
النفط
النفط
وكالات
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قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن بلاده كانت دائما عضوا ملتزما في "أوبك"، وهو ما يبدو عبر التزام الإمارات باتفاق "أوبك+" الراهن لخفض إنتاج النفط.

وأضاف المزروعي، في بيان مرسلز، "الإمارات كعضو يتمتع بالموثوقية، ومنذ أمد طويل في أوبك، كان دوما منفتحا وشفافا في قراراته واستراتيجياته لدعم المنظمة".

وقالت دولة الإمارات، في بيان سابق أورته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إنها تواصل التزامها باتفاق خفض الإنتاج النفطي المبرم بين أعضاء دول "أوبك+"، حيث قلصت الدولة إنتاجها بمقدار "153" ألف برميل يوميا خلال شهر أكتوبر الماضي حسب المصادر الثانوية المعتمدة لدى أوبك.

وأشارت إلى أن متوسط الالتزام الكلي للدولة منذ بداية الاتفاقية وصل إلى 101%.

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