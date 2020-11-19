الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية بدءًا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة غدا الجمعة 21 نوفمبر 2020 إلى الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة بدءًا من غدا الجمعة 21 نوفمبر 2020 إلى الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 نستعرضها معكم فيما يلي:





الجمعة 20 نوفمبر 2020

السواحل الشمالية : أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ).

الوجه البحرى: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) .

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى .

مدن القناة وشمال الصعيد جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وشمال الصعيد (الفيوم - بنى سويف - المنيا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب - شلاتين - رأس بناس)

السبت 21 نوفمبر 2020

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الأسكندرية - مطروح- السلوم رشید - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).

الوجه البحرى: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من كفر الشيخ البحيرة الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) .

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( حلايب - شلاتين - راس بناس).

الأحد 22 نوفمبر 2020

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح )

الوجه البحري : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) .

الاثنين 23 نوفمبر 2020

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشید).

شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية )

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشید).