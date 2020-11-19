أسعار الذهب العاملية تتراجع إلى أقل مستوي في أسبوع

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:11 م
الذهب عالميا
الذهب عالميا
رويترز
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تراجع الذهب إلى أقل مستوى في أسبوع يوم الخميس إذ عززت التطورات المشجعة المرتبطة بلقاحات كوفيد-19 الآمال بتعاف أسرع للاقتصاد العالمي على الرغم من استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

 

و انخفضت  أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1863.12 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 11 نوفمبر  في وقت سابق من الجلسة عند 1857.16 دولار للأوقية، مما يضعها على مسار تكبد خسائر لثاني أسبوع على التوالي.

 

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1862.30 دولار للأوقية.

 

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس آزار يوم الأربعاء إن لقاحي كوفيد-19 من شركتي فايزر ومودرنا قد يكونا جاهزين للحصول على ترخيص بالاستخدام في الولايات المتحدة في غضون أسبوعين مما يمهد المجال لبدء التطعيم قبل نهاية العام الحالي.

 

وتأثر الذهب أيضا بارتفاع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة واحدا بالمئة إلى 24.08 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 936.54 دولار للأوقية.

 

وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2319.10 دولار للأوقية

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