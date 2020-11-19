الفيوم ينجح فى ضم مهاجم تليفونات بنى سويف

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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حصل مجلس إدارة نادي الفيوم على توقيع اللاعب محمد ابو العلا مهاجم تليفونات بنى سويف فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين وذلك للمشاركة بدوري القسم الثاني للموسم الجديد 2020/2021.

وقام اللاعب بالتوقيع على انضمامه لصفوف الفريق الفيومي فى أحمد بكرى المدير الفنى، ومجلس الإدارة.

ولعب ابو العلا من قبل لفرق بنى مزار والجونة وتليفونات بنى سويف، قبل الإنضمام للفيوم.

وكان الفيوم قد نجح فى ضم حسام عيسى لاعب بنى سويف فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين .

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