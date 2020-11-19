شركة صرف الصحي بالأسكندرية تعلن الطوارئ لمواجهة مياه الأمطار

صرح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أعلنت حالة الطوارئ والاستعداد لسقوط أمطارٍ غزيرة بناءً على البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من اليوم الخميس ٢٠٢٠/١١/١٩ وحتى غدٍ الجمعة ٢٠٢٠/١١/٢٠، والتي يصاحبها سقوط أمطار بكثافات متفاوتة غزيرة إلى متوسطة و خفيفة.





جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمناقشة الاستعدادات لسقوط الأمطار بمقر شركة صرف صحى الإسكندرية، بحضو الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أماكن تمركزات المعدات وسيارات سحب المياه بالمحاور الرئيسية بالإسكندرية، وناقش جاهزية استعدادات شركتى الصرف الصحي ومياه الشرب بالاسكندرية، والاحتياجات من المعدات والبنية التحتية والخطط المقترحة للتعامل مع الأمطار المحتملة.





كما تفقد رئيس الشركة القابضة الخط الساخن 175 للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال شكاوى المواطنين بالإسكندرية، وسرعة التعامل معها.





وفى ذات السياق، ناشدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة موجة الطقس السيىء على النحو التالى، تدبير الاحتياجات الضرورية و تقليل التحرك بالسيارات اعتباراً من اليوم الخميس، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة و يسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كيلومتر / ساعة و الحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وتجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة، وتجنب البقاء في أماكن مفتوحة اثناء حدوث البرق و عدم الاقتراب من الأسوار و الأجسام المعدنية و أعمدة الإنارة و السكك الحديدية تجنباً لخطر الصعق.