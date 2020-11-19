رنا سماحة في "أوبا" مع لايف ستايلز ستوديوز.. تعرف على التفاصيل









"أوبا"، من إخراج بتول عرفة، والتي اظهرت رنا بقالب استعراضي مع قصة حقيقة طريفة لفتاة تتلقى رسالة فيديو من شاب يخبرها بحبه لها فتشعر بسعادة كبيرة ليتبين بنهاية الكليب أن الرسالة قد وصلت عن طريق الخطأ في نهاية الفيديو. ويشاركها تمثيليًا الملحن سامر ابو طالب، وهو خطيب النجمة رنا سماحة.









جدير بالذكر أن أغنية، "أوبا"، من كلمات أحمد حسن رؤول، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.





اصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب جديد للنجمة رنا سماحة بعنوان "أوبا"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.