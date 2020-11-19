قنوات ART تنعي الفنان الكبير فايق عزب





نعت قنوات راديو وتلفزيون العرب ART الفنان الكبير فايق عزب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عاما، تاركا إرثا فنيا كبيرا في مختلف مجالات الدراما التليفزيونية والمسرحية والسينمائية والإذاعية.









ولد الفنان الراحل بمدينة الإسماعيلية عام 1943 وكان رئيسا لفريق التمثيل بالمدرسة، ثم إلتحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وفاز خلال دراسته بكأس أفضل ممثل بالجامعة.









شارك الفنان في عشرات الأعمال السينمائية المتميزة خلال مشواره، منها " الباشا تلميذ" و"عسكر في المعسكر" و"صباحو كدب" و" غبي منه فيه" و"رسالة إلى الوالي".









وعلى صعيد الدراما التليفزيونية، شارك الفنان فايق عزب بالعديد من الأعمال الشهيرة منها، "سوق العصر" و"الوتد" و"السقوط في بئر سبع" و" القاصرات" و"الأسطورة" و"سلسال الدم" ، وكانت آخر مشاركاته من خلال مسلسلي "الضاهر" و"طلقة حظ" عام 2019.











