معاقبة سائقين بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدره

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى، وأحمد عبدالحي قوره، بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد ١٠ سنوات لكل منهما لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدره وحيازة اسلحه وطلقات نارية



تعود أحداث القضيه لشهر نوفمبر ٢٠١٩ عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن بقيام كلا من محمد ع ا سائق وكرم ح ا ٢٨ سنه سائق ومقيمان بقرية البارود بمركز قفط بحيازة اسلحه ناريه ومخدرات لتوزيعها على عملائها

و تم إعداد اكمنه على الطريق الصحراوى قفط القصير وتم ضبط المتهمين أثناء استقلالها السياره رقم ١٢١٣٩٦ نقل قنا وبتفتيش السياره تم العثور على ٣٠ لفافة بانجو و١٤ لفافة حشيش صغيره وبندقية اليه وبندقية خرطوش و٢٠ طلق نارى متنوع

و تم إحالتهم لمحكمة جنايات قنا بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة اسلحه وطلقات نارية



وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى، وأحمد عبدالحي قوره، وأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسني وعلاء محمد بالسجن المشدد ١٠ سنوات لكل منهما لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدره وحيازة اسلحه وطلقات نارية.