الشلاتين تستقبل قافة طبية في جميع التخصصات بالمستشفي المركزي للكشف بالمجان (صور),

Advertisements

أستقبل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين القافلة الطبية الخاصة بجامعة القاهرة التي تقدم كافة الخدمات الطبية لأهالي الشلاتين، بالمجان والتي اتخذت من مستشفى الشلاتين المركزي مقرا للقافلة.



بدأت القافلة الطبية العمل عملها فور وصولها حيث توافد عدد كبير من أهالي المدينة منذ الصباح الباكر

للكشف وصرف الدواء وإجراء العمليات الجراحية.



تضم القافلة الطبية جميع التخصصات الطبية ويستمر عملها لمدة ٤ أيام من يوم ١٨ حتى ٢١ نوفمبر الجاري.