7 حقائق صادمة من منظمة الصحة العالمية حول مستجدات فيروس كورونا

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كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري عدد حقائق هامة حول حول تطورات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على جهود الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عن بعد اليوم.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الحقائق حول وضع فيروس كورونا:



مناعة مؤقتة ضد الفيروس:



أوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، أنه تم تسجيل إصابة أشخاص بفيروس كورونا أكثر من مرة، مؤكدًا أن الإصابة لا توفر مناعة دائمة من الإصابة بالفيروس، بل توفر مناعة مؤقتة.



حفظ أمصال فيروس كورونا:



قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن جميع دول الإقليم والتي لديها برامج ناجحة في التطعيمات الدورية الخاصة بالأطفال، لديهم القدرة والإمكانيات التي تتيح حفظ الأمصال الخاصة بفيروس كورونا والتي تحتاج لدرجات حفظ تصل إلى 8 درجات تحت الصفر.



إصابة الشخص مرتين:



كشف الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إن هناك عددا كبيرا من الأشخاص أصيبوا مرتين بفيروس كورونا، ولا تمثل المناعة التي يحصل عليها الشخص في المرة الأولي الحماية الكاملة.



توزيع لقاح فيروس كورونا:



وأكد المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط أن الجميع سيحصل علي اللقاح بشكل عادل بعد الوصول إليه.



تعليق منظمة الصحة العالمية علي لقاح فايزر:



علق الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، علي نتائج لقاح "فايزر" أنه وصل لنتائج متقدمة، وكذلك باقى اللقاحات.



تأثير الشتاء علي وضع فيروس كورونا:



أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، أنه لا يوجد تأثير للحرارة على فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يوجد تأثير مباشر لفصل الشتاء على فيروس كورونا، إلا أن سلوكيات الناس تتغير مقارنة بفصل الصيف، والإصابات قد تتزايد نتيجة لتزاحم الأشخاص فى أماكن مغلقة ومزدحمة وغير جيدة التهوية.



تحور فيروس كورونا:



أشار الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، الي أنه لا يوجد حتى الأن دليل علمي على تحور فيروس كورونا، بالرغم من بعض الاجتهادات الشخصية التى تشير إلى ذلك، منوها إلى أن الفيروس كائن حى ومن الوارد أن يعدل من نفسه.