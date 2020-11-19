صحة المنيا: توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية بجميع المراكز التسعة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توفير لقاح الانفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ بجميع مراكز المحافظة، وذلك ضمن الخطة الوقائية التي تتبناها وزارة الصحة لمواجهة فيروسات الانفلونزا الموسمية، ومكافحة انتشار امراض الشتاء.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وجه بتوفير اللقاح في جميع مكاتب الصحة في المراكز التسعة، حيث كان من المقرر توفيرها في أربعة مكاتب فقط، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين، وتسهيلا وتيسيرا على جميع أبناء المحافظة من خلال توفير كافة المستلزمات الطبية والعقارات العلاجية.

وأوضح الدكتورعماد مهني مدير إدارة التطعيمات أنه تم توفير التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية 2021 للمواطنين من أبناء المحافظة للفئة العمرية من سن 6 أشهر فيما يليها من الفئات العمرية، بسعر خمسون جنيها للقاح الواحد وذلك في الأماكن التالية:
مدينة المنيا مكتب صحة ثالث
مركز سمالوط مكتب صحة ثان، مركز مطاى مكتب صحة أول، مركز بنى مزار مكتب صحة أول، مركز مغاغة مكتب صحة ثالث ،مركز العدوة مكتب صحة أول ،مركز أبوقرقاص مكتب صحة أول،مركز ملوى مكتب صحة ثالث،مركز ديرمواس مكتب صحة ثانى

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