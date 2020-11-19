محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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طلب محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي الحصول على خدمات أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة.


وعلم " الفجر الرياضي " من مصدر مطلع أن المدير الفني للبنك الأهلي يسعى لضم ياسين مرعي مدافع نادي الزمالك ومنتخب الشباب خاصةً بعد أن تابعه في بعض المباريات مع منتخب ربيع ياسين.


ويحاول البنك الأهلي الحصول على خدمات مرعي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في إنتظار معرفة موقف إدارة الزمالك فيما يخص الموافقة على رحيل اللاعب من عدمه.

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ياسين مرعي محمد يوسف الزمالك البنك الأهلي

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