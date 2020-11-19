الحبس سنتين لرئيس مجلس إدارة دار ايتام تحرش بـ 14 فتاه

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية بالحبس سنتين مع الشغل لرئيس مجلس إدارة دار ايتام لتحرشه بفتيات بدار ايتام بمصر الجديدة.



صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين مصطفي البدويني ومحمد عبدالحكيم رضوان وأمانة سر محمد علاء فرج.



كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم م.ا بهتك عرض المجني عليهن د.م وه.ج وث.ح وم.ر وثلاثة آخرين بالقوة والتهديد حال كون المجني عليهن من الرابعة الي السابعة ولم يبلغ سنهم 18 سنه ميلادية كاملة بأن لمس جسدهم قاصدا التحرش بهم وهتك عرضهم حال كونه له سلطة عليهن ومن المتولين رعايتهن.





وأشارت التحقيقات أن المتهم قام بالتعرض للمجني عليهن سالفي الذكر وسبعة آخرين وذلك بإتيان إيحاءات وتلميحات جنسية بالقول حال كونه له السلطة عليهن ومن المتولين رعايتهن،وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته.