معسكر ناجح للعبور في الإسماعيلية استعداداً للقسم الثالث
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:42 م
مصطفى الجندي
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أقام الفريق الكروي الأول بنادي العبور معسكرا مغلقا مؤخرا في الإسماعيلية تخلله إقامة مباراة ودية مع فريق منتخب السويس لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.
وأدى فريق العبور اللقاء وسط إشادة الجهاز الفني للفريق السويسي، بقيادة أشرف خضر، بجانب إشادة فريق سيراميكا بأداء لاعبي العبور.
وأشاد الدكتور عطيه السيد المدير الفني للعبور بأداء لاعبيه خلال المباريات الودية خلال المعسكر، مشيرا أنه تحقق الهدف المنشود بتحقيق الإنسجام والتجانس بين اللاعبين القدامى والجدد.