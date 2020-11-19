عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس انخفاضات جديدة بقيمة قرشا واحدا في خمسة بنوك، بينما شهدت باقي البنوك استقرار في أسعار صرف الدولار.

وانخفض سعر الدولار في تعاملات كلا من بنك مصر ايران و المصرف المتحد وبنك الإسكندرية ليسجل مستويات 15.57 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، كما تراجع في البنك الأهلى الكويتي إلى مستويات 15.58 جيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، وانخفض في بنك عودة إلى مستويات 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

وقد حققت أسعار صرف الدولار في باقي البنوك استقرار مقارنة بتعاملات الأمس، حيث بلغ في البنك العربي الافريقي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي استقر عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع وهي نفس المستويات في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.