رانيا محمود ياسين تستعيد ذكرياتها مع والدها.. بهذه الطريقة

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تحرص الفنانة رانيا محمود ياسين، عى التواصل الدائم مع متابعيها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت رانيا، صورة قديمة لها تجمعها مع زوج خالتها ووالدها الفنان الراحل محمود ياسين وخالتها، وعلقت قائلة: "بابي وجوز خالتي المهندس بدر تيسير ربنا يرحمهم وخالتي الإعلامية نانو حمدي والعبد لله رانيا جونيور".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين، مسلسل "فلانتينو"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، من إخراج رامي عادل إمام.