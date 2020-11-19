محافظة المنيا تستقبل 140 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements

قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، إن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت 140 الف و389 طلب تصالح في مخالفات البناء، مؤكدا على استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح.

شدد المحافظ، على رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.

أخبار تهمك

عثمان ديمبيلي يحرج برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

ليونيل ميسي يشعل برشلونة ويرد على الاتهامات

منذ ساعة و 24 دقيقة

بوكيتينو يرحب بتدريب برشلونة

منذ ساعة

تعرف على مدة غياب نجم برشلونة

منذ نصف ساعة

مستقبل كومان مع برشلونة على المحك

منذ أقل من ساعة

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

الحبس سنتين لرئيس مجلس إدارة دار ايتام تحرش بـ 14 فتاه

منذ أقل من ساعة

رد فعل موسيماني على تألق نجوم الأهلي مع المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يحقق في الفضيحة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

الوداد يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجمه

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:42 م

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

08:58 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

مستقبل كومان مع برشلونة على المحك

01:37 م

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»