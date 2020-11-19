جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر تحذر من استمرار أنشطة الصيد الجائر (فيديو وصور)

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
محمد طه
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حذرت جمعية المحافظة على بيئة بالبحر الأحمر هيبكا من استمرار أنشطة الصيد الجائر باستخدام شباك غير قانونية في مياه البحرالأحمر.


وذكر بيان صادر عن الجمعية، أن الصيد الجائر من أخطر طرق الصيد على الشعاب المرجانية لاصطيادها كافة الأسماك سواء كانت اقتصادية أو جمالية وتكسير المرجان.


أضافت الجمعية في بيانها:- كما أن هذه الشباك تمتد كيلومترات على الشعاب المرجانية وداخل حدود محمية الجزر الشمالية والمحمية بالقانون رقم 102 لسنة 1983 والذي ينص على حظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية، ويحظر على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها.

وأكدت، هذة الاعمال مخالفة لقانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 الذي تم اعتماده لغرض الصيد المستدام، علما بأن كافة القوانين والقرارات والمعاهدات الدولية التي مصر في طليعتها تحث على الحفاظ على هذا التنوع البيولوجي الفريد للشعاب المرجانية.

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