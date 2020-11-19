بوكيتينو يرحب بتدريب برشلونة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصاردة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن موقف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لفريق نادي توتنهام الإنجليزي في حالة تلقيه عرضاً لتدريب برشلونة.


ورحل بوكيتينو عن صفوف توتنهام في نوفمبر من العام 2019 بعد سلسلة من النتائج السلبية وتم تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو بدلاً منه.


وقالت صحيفة " إيفينيج ستاندرد " الإنجليزية أن بوكتينيو على الرغم من أنه رفض عرضين سابقين لتدريب برشلونة بحكم علاقته بالجار فريق نادي إسبانيول إلى أنه في حالة تلقى عرض للمرة الثالثة سيقبله.

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