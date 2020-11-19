ضبط 36 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات بمركز ديرمواس بالمنيا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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حررت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، 36 مخالفة تموينية متنوعة، من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وادارة التموين ومباحث التموين والصحة والامن الصناعي والبيئة والطب البيطري، وذلك بهدف احكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، للتأكد من جودتها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف المرور على المخابز البلدية والاسواق، والعمل على تحقيق عملية الانضباط ورصد المخالفات، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها اوضحت المهندسة نبيلة على رئيس المركز، ان الحملة اسفرت عن ضبط 36 مخالفة تموينية بالمرور على الاسواق، تنوعت المخالفات بين محاضر أمن صناعي، واشغال طريق، وبيئة، وتموين، وصحة، مشيرة الي استمرار تنظيم الحملات لضبط الاسواق وتحقيق كافة سبل الارضاء للمواطنين.

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