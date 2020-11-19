ارتفاع إصابات فيروس كورونا بين صفوف الجيش الأمريكي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:28 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا، في صفوف الجيش الأمريكي، عقب تسجيل 1314 إصابة جديدة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس.

 

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن الجيش الأمريكي، إصابة 25 ألف حالة بكورونا، وشفاء ما يقرب من 45 ألف آخرين.

 

 وفي وقت سابق، أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بتسجيل أكثر من 130 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

 

 

وجاء في بيانات الجامعة: "تم تسجيل 133045 حالة إصابة بالولايات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليتجاوز عددها الإجمالي 11 مليونا، في حين تجاوز عدد وفيات كورونا 250 ألف حالة وفاة".

 

وتحتل الولايات المتحدة الصدارة في العالم في عدد حالات الإصابة، وتليها الهند (8.8 مليون) والبرازيل (5.8 مليون).

 

وبحسب بيانات الجامعة يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 54 495 858، وإجمالي الوفيات 1 318 884 حالة وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجيش الأمريكي ارتفاع الاصابات أمريكا

أخبار تهمك

ليونيل ميسي يشعل برشلونة ويرد على الاتهامات

منذ ساعة و 24 دقيقة

رد فعل موسيماني على تألق نجوم الأهلي مع المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 6 ساعات

عثمان ديمبيلي يحرج برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بوكيتينو يرحب بتدريب برشلونة

منذ ساعة

تعرف على مدة غياب نجم برشلونة

منذ نصف ساعة

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

الوداد يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجمه

منذ ساعة

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يحقق في الفضيحة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

الحبس سنتين لرئيس مجلس إدارة دار ايتام تحرش بـ 14 فتاه

منذ أقل من ساعة

مستقبل كومان مع برشلونة على المحك

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة: تسجيل ما يقرب من 25000 إصابة جديدة بكورونا أمس

"جونز هوبكنز": أكثر من 416 ألف وفاة و7.36 مليون مصاب بكورونا حول العالم

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

"جونز هوبكنز": ربع مليون إصابة بكورونا حول العالم في 24 ساعة

قطر تسجل 340 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:42 م

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

08:58 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

مستقبل كومان مع برشلونة على المحك

01:37 م

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»