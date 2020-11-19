بإطلالة جريئة.. مي سليم تثير الجدل عبر "إنستجرام"

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة مى سليم، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت مى سليم، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، حيث اعتمدت على فستان أسود مكشوف، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن مي سليم، يعرض لها حاليا مسلسل "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، محمد على رزق، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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