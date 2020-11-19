حماية الطفل: توفير مترجم اشارة لعدد من الطلاب بكلية التربية النوعيةواستخراج كارنيهات الإعاقة للاطفال ذوي الاحتياجات الخ

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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عقدت ادارة المراة والطفل اجتماعها الشهرى للجنة الفرعية لحماية الطفل لمناقشة بعض البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل16000، برئاسة العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل،و بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور علي عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية، وفاطمة الزهراء مدير إدارة الأمومة والطفولة بمجلس مدينة المنيا.

حيث عرضت خلال الاجتماع بعض حالات الأطفال التى تحتاج إلى مساعدات ( طبية _ ماليه )،ومن جانب اخر تم التنسيق لتفعيل كارنية الشئون الاجتماعية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، تم التنسيق مع الادارة التعلمية بترشيح مترجم إشارات لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لملازمة الطلاب بكلية التربية النوعية.

كما تم التنسيق بين الأعضاء اللجنة الفرعية لحماية الطفل ووحدة الحماية لتنفيذ حملات توعية عن خطورة فيروس كورونا وكيفية التعايش معه وحملات توعية عن دور اللجنة الفرعية ووحدة الحماية وتفعيلها داخل المدارس للسادة المديرين والطلاب والأخصائيين، كما تم التنسيق لتنفيذ دورات الإسعافات الأولية فى اطار التعاون مع مديرية الصحة للسادة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومشرفات الحضانات وطلاب المدارس على مستوى مركز ومدينة المنيا

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