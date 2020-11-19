"وزة" في مصر المقاصة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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انهي علي محمد علي الشهير ب"وزه"لاعب نادي بني سويف إجراءات انتقاله لصفوف نادي مصر المقاصة بالدوري الممتاز، في صفقة انتقال حر للاعب لمدة ثلاث مواسم، بعد حصول نادي المقاصة علي الاستغناء الخاص باللاعب.

بدأ "وزه"مشواره ناشئا لنادي الألومنيوم مواليد95 وتدرج بالقطاع حتي تم الاعتماد عليه بصفة أساسية مع فريق الدرجة الأولي، ليصبح أصغر لاعب لفريق الدرجة الاولي، ليأتي انتقاله لصفوف النادي الأهلي الذي قضي معه موسمين لفريق الشباب مواليد 95، قبل أن يتم تجميد وترسيخ لاعبوه، ليأتي اختياره من قبل محمود ابراهيم المدير الفني الجونة في ذلك الوقت ويضمه لصفوف الفريق الذي قضي معه موسمين وحقق معهم إنجاز الصعود للممتاز، لينتقل بعدها لصفوف نادي بورتو،ومنه لنادي بني سويف الذي قضي معه موسمين، ليأتي تعاقده مؤخرا مع نادي مصر المقاصة.

وقدم وزه الشكر الإدارة نادي بني سويف علي تعاونهم في إنهاء صفقة الانتقال لمصر المقاصة، كما قدم الشكر لايمن الموسم المدير الفني للفريق، وتمني للفريق التوفيق وتحقيق حلم الصعود هذا الموسم.

وكان وهو توجه مساء أمس الأربعاء لنادي المقاصة لبنوك اللاعب في تدريبات الفريق استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز موسم 2020,2021

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