مونويرا مونتيرو "وش السعد" حكما لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:35 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الإسباني تعيين الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو حكمًا لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني على أن يكون حكم تقنية الفيديو هو ريكاردو دي بورجوس.

 

ويعج الحكم لويس مونويرا "وش السعد" على برشلونة إذ قاد تحكيم 9 مباريات للعملاق الكتالوني لم يخسر في أي واحدة.

 

وفاز برشلونة مع لويس مونويرا في 8 مباريات وتعادل في واحدة ولم يسقط في أي لقاء تحت قيادته بينما كان هناك 16 بطاقة صفراء من نصيبه.

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