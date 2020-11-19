أحمد سامي: البدري أدار مباراتي توجو باحترافية

أكد أحمد سامي المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، أن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر استطاع أن يستغل الأوراق المتاحة من اللاعبين الاستغلال الأمثل فى مباراتي توجو بالجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون .

وقال سامي إن تغييرات البدرى فى المباراتين كلها إيجابية واستطاع توظيفها الشكل الذى يخدم فكره داخل الملعلب وبأداء سهل من مهمته خصوصا خلال المواجهة الأخيرة والتى نجح فى بسط سيطرته على مقاليد الأمور داخل المستطيل الأخضر.

وأشار مدرب سموحة أن الجهاز الفنى للمنتخب عليه ألا يلتفت إلى الانتقادات تماماً وأن يركز فى عمله فقط خصوصا وأن المشوار مازال طويلا وهناك تصفيات كأس العالم ، ولكن على الجميع أن يقف خلف المنتخب جهاز فنى ولاعبين من أجل تحقيق حلم الجماهير فى الصعود لكأس العالم القادمة.

ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

على جانب آخر يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تدريباته اليومية على فترة واحدة بملعب النادى بالأسكندرية فى تمام الرابعة عصراً ضمن خطة الإستعداد للموسم الجديد وذلك من أجل رفع معدل اللياقة البدنية والفنية للاعبين خصوصا الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها خلال الأيام الماضية.

ويخوض الفريق مباراة ودية غداً مع فريق الإنتاج الحربى ضمن برنامج المباريات الودية التى وضعها المدير الفنى ضمن خطة الإستعداد للموسم الكروى الجديد.

وتعاقد سموحة مع سبع صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر.