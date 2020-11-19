التراجعات توصل سيطرتها على مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات ليوم الخميس

حققت مؤشرات البورصة المصرية تراجعت خلال منتصف تعاملات جلسة ،اليوم الخميس 19-11-2020، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء؛ لتواصل بذلك ادائها الهابط منذ التعاملات الصباحية.

وعلى صعيد أداء المؤشرات خلال منتصف التعاملات، فقد تراجع المؤشر الرئيسي" egx30" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 10918 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة egx70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2020 نقطة، وهبط مؤشر "egx100"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2949 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 1087 نقطة.