برلمانى: حكومة مدبولي نجحت في تحقيق الإنجازات

أكد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حققت العديد من النجاحات والإنجازات منذ حصولها على ثقة البرلمان، موضحًا أن أزمة كورونا كانت أكبر اختبار وتحدٍ لها ولكنها نجحت في إدارته بشكل مُشرف أبهر الجميع على مستوى العالم وحافظ على صحة المصريين وحياتهم.





وقال "طلعت" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، إن المهندس مصطفى مدبولي نجح في تخطي التحديات غير المسبوقة التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية سواء على مستوى الخارج أو الداخل، مُشيدًا بالإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري ونجاحه في تخطي العديد من العقبات وتحويلها إلي فرص استثمارية وتوفيره مناخًا متميزًا للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.





وأشاد عضو مجلس النواب، بحرص الحكومة على تقديم حصاد عامين من برنامج عمل الحكومة (2018 – 2020)، وهو ما يأتي في ضوء التزام الحكومة بإطلاع الشعب المصري العظيم وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ على ما قامت به الحكومة، مؤكدًا أن مصر الآن أصبحت دولة مؤسسات قوية تنسق مع بعضها البعض وتتكامل للارتقاء بالدولة المصرية وتحقيق حلم النهضة والتنمية المنشودة.









الصحة تسجل 329 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 وفاة





وفي سياق مُنفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101421 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و6495 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



